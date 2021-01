Hochwasser in NRW : Pegel am Rhein steigt weiter - Entspannung an den Nebenflüssen

Foto: Christian Schwerdtfeger 19 Bilder Hochwasser im Rhein im Januar 2021

Düsseldorf/Köln Am Wochenende ist das Hochwasser im Rhein stark gestiegen. Für die Schifffahrt gibt es erste Einschränkungen. An den Nebenflüssen sinkt der Wasserstand, neue Niederschläge sind aber schon in Sicht.

Die Menschen am Rhein in Nordrhein-Westfalen müssen sich wohl noch bis Mittwoch auf steigende Wasserstände einstellen. Am Pegel Köln wird für den frühen Mittwoch mit einem Höchststand gerechnet, berichtete am Sonntag das Hochwassermeldezentrum Rhein. Danach werde der Pegelstand wegen der erwarteten Regenfälle aber nicht sofort sinken. „Das wird wohl eine langgezogene Welle“, sagte eine Sprecherin der Kölner Stadtentwässerungsbetriebe.

Am Wochenende waren die Pegelstände stark gestiegen. In Köln wurden am Sonntagmittag 7,30 Meter gemessen. Die Hochwassermarke 1, ab der erste Einschränkungen für die Schifffahrt gelten, war 24 Stunden zuvor überschritten worden. Schiffe dürfen nur noch mit verminderter Geschwindigkeit und im mittleren Stromdrittel fahren.

Foto: Frank Kirschstein 14 Bilder Hochwasser bei Neuss lockt Spaziergänger an den Rhein

Der Hochwasserinformationsdienst des NRW-Landesumweltamts (Lanuv) rechnet für den Pegel Köln für Mittwochmorgen mit einem Pegelstand von 8,00 bis 8,40 Metern. Die Hochwassermarke 2 wird bei 8,30 erreicht, dann müsste der Schiffsverkehr eingestellt werden. In Duisburg wird dann ein Pegelstand von 9,00 bis 9,50 Metern erwartet.

Die Städte und Gemeinden am Rhein hatten sich bereits in den vergangenen Tagen auf das Hochwasser vorbereitet. Parkplätze in Rheinnähe wurden gesperrt und dort stehende Fahrzeuge abgeschleppt. Im Kölner Stadtteil Rodenkirchen hatten Arbeiter am Freitag Schutzwände aufgebaut, Fluttore wurden hochgefahren. Die Schutzwand vor der Altstadt werde aber höchstwahrscheinlich nicht aufgebaut. Die Durchgänge zur Altstadt müssten erst bei einem Pegelstand von 8,60 Metern geschlossen werden.

An den kleineren Flüssen in NRW hat sich die Hochwasserlage beruhigt. An der Rur in der Eifel weisen die Wasserstände eine

fallende Tendenz auf, hieß es beim Lanuv. Auch an der Sieg fallen die Wasserstände kontinuierlich. Auch an der Ruhr im Sauerland liegen alle Pegelstände derzeit unter der Meldegrenze. Am Dienstag könnte es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in NRW wieder kräftiger regnen.

(top/dpa)