Corona aktuell : Inzidenzwert sinkt in Leverkusen unter 100

Inzidenzwert sinkt in Leverkusen unter 100

Im Labor Synlab in Schlebusch werden positive Corona-Proben auf bekannte Mutationen untersucht. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Sehr langsam, aber relativ stetig ist der Inzidenzwert in der zweiten Januarhälfte gesunken. Dennoch: Amtsarzt Martin Oehler warnt vor Nachlässigkeit bei den Corona-Schutzmaßnahmen.

Inzidenz Die Anzahl der Neuerkrankungen innerhalb der vergangenen sieben Tage, die so genannte Inzidenz, sinkt am Sonntag erstmals seit Wochen unter die 100er Marke. Die Stadt meldet einen Wert von 89,8 (Vortag; 102,6). Amtsarzt Martin Oehler mahnt: Trotz sinkender Zahlen sei weiterhin die Einhaltung der Corona-Schutzregeln das Gebot der Stunde, gerade auch wegen der in der Stadt angekommenen hochansteckenden britischen Corona-Variante B.1.1.7.