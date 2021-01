Hohe Pegelstände in NRW : Hochwasser am Rhein steigt weiter – Probleme für Schifffahrt

Foto: dpa/Marius Becker 12 Bilder Hochwasser im Rhein im Januar 2021

Düsseldorf/Köln Hochwasser in Nordrhein-Westfalen: In Köln steigt der Pegelstand schnell, für die Schifffahrt gibt es erste Einschränkungen. Das Hochwassermeldezentrum sagt weitere Steigerungen voraus. Denn neue Niederschläge sind in Sicht.

Die Pegelstände am Rhein in Nordrhein-Westfalen steigen weiter. Für Sonntagmittag errechnet das Hochwassermeldezentrum Rhein für Köln Pegelstände von 7,24 bis 7,34 Meter. In Düsseldorf werden dann zwischen 6,52 bis 6,62 Meter erwartet.

In Köln wurde bereits am Samstagmittag mit 6,20 Metern die Hochwassermarke 1 erreicht. Für die Schifffahrt gelten ab diesem Wasserstand erste Einschränkungen. Schiffe dürfen nur noch mit verminderter Geschwindigkeit und im mittleren Stromdrittel fahren. Über die Treppen des gesperrten Rheinboulevards schwappt bereits das Wasser.

Der Hochwasserinformationsdienst des NRW-Landesumweltamts rechnet für den Pegel Köln im Laufe des Dienstags mit einem Höchststand von 8,50 Metern. Dann wäre die Hochwassermarke 2 von 8,30 überschritten, und der Schiffsverkehr müsste eingestellt werden. Erste Hochwassertore zur Altstadt werden nach den Planungen der Stadt bei einem Wasserstand von 8,10 Metern geschlossen. Im Oberrhein bei Karlsruhe ist die Schifffahrt bereits eingestellt. In Düsseldorf sollen am Dienstag zwischen 7,50 und 7,95 Meter erreicht werden.

Die Städte und Gemeinden am Rhein hatten sich bereits in den vergangenen Tagen auf das Hochwasser vorbereitet. Parkplätze in Rheinnähe wurden gesperrt und dort stehende Fahrzeuge abgeschleppt. Auch sollten Gullys in Rheinnähe abgedichtet werden. Im Kölner Stadtteil Rodenkirchen hatten Arbeiter am Freitag Schutzwände aufgebaut. Zudem wurden in der Domstadt Pumpanlagen in Betrieb genommen.

An den kleineren Flüssen in NRW hat sich durch der abklingenden Niederschläge die Hochwasserlage beruhigt. An der Rur in der Eifel weisen die Wasserstände eine stagnierende bis leicht fallende Tendenz auf. Auch an der Sieg fallen die Pegelstände, wie es in einer Übersicht des Hochwasserinformationsdienstes heißt. Gleichbleibende bis leicht fallende Wasserstände würden auch von der Ruhr und anderen Flüssen im Sauerland gemeldet.

Nach einem trockenen Sonntag rechnet der Deutsche Wetterdienst bis Mitte kommender Woche aber wieder mit Dauerregen - vor allem im Süden und im Westen. „Die Wasserstände an den Flüssen bleiben demnach auf hohem Niveau“, sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach.

(mba/top/dpa)