Schneeschmelze und viel Regen : Rheinpegel für Krefeld steigt bis Sonntag auf 8,22 Meter

Krefeld Schnee und Regen sorgen für mehr Wasser im Rhein. Der 2015 sanierte Uerdinger Rheindeich bietet Sicherheit bis zu einem Rheinpegel von 13,14 Metern.

Der Wasserstand des Rheins steigt. Geschmolzener Schnee und viel Regen haben die Nebenflüsse am Oberrhein gespeist. Die Wassermassen kommen mit Verspätung auch am Niederrhein und in Krefeld an. Heute früh solle der für die Seidenstadt relevante Pegel in Duisburg-Ruhrort bei 6,02 Meter stehe und bis Mitternacht auf 7,64 Meter steigen. Bis Sonntag, 11 Uhr, ist eine weitere Zunahme auf 8,22 Meter prognostiziert.