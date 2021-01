Kritik aus Leverkusen an Leitung des Erzbistums : Katholikenrat: Woelki muss handeln

Leverkusen Das Leverkusener Gremium kritisiert das Vorgehen bei Fällen sexuellen Missbrauchs. Kardinal Woelki hält seit Wochen ein Gutachten einer Kanzlei zum Thema zurück.

Auch der Katholikenrat, ein Gremium aus Laien und Klerikern, in Leverkusen, bezieht Stellung: Der Umgang mit dem Thema in „unserem Erzbistum, in vielen weiteren deutschen Bistümern und in unserer Kirche insgesamt veranlassen uns, diese Stellungnahme zu verfassen, weil wir besorgt sind um die Zukunft der Kirche“, schreiben Hieronymus Messing und Wolfgang Fürst, die stellvertretenden Vorsitzenden. „Die Vorkommnisse der letzten Wochen haben das Vertrauen in die Institution Kirche und in die Leitung unseres Erzbistums erschüttert. Der Glaubwürdigkeitsverlust ist erheblich“, stellen sie fest. Die Katholiken in der Stadt und im Erzbistum litten unter der Situation, Vertrauen und Glaubwürdigkeit seien unabdingbar, „um Freude am Glauben auch in Zukunft leben und verkünden zu können“.