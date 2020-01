Feuerwehr im Einsatz : Rauchmelder alarmiert Nachbarn

Rauchmelderalarm – Die Feuerwehr rückte in der Nacht zum Mittwoch aus. Foto: dpa/Marcel Kusch

Leverkusen (bu) Der Alarm eines Rauchmelders hat in der Nacht zum Mittwoch einen womöglich größeren Brandschaden in einem Mehrfamilienhaus am Zündhütchenweg verhindert.

