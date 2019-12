Düsseldorf-Eller : Brennendes Adventsgesteck - Feuerwehr rettet Mann aus Wohnung

Düsseldorf Aufgeschreckt durch einen ausgelösten Rauchmelder, alarmierten Mieter eines Mehrfamilienhauses in Düsseldorf-Eller am Sonntagvormittag die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten einen 78-Jährigen aus seiner verrauchten Wohnung retten.

Der Alarm ging um 11.05 Uhr am Vormittag bei der Feuerwehr ein. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses in der Friedlandstraße hatte der Rauchmelder ausgelöst. Im Treppenhaus roch es bereits nach Feuer und der Bewohner reagierte nicht auf das Klopfen an seiner Wohnungstür.