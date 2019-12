Polizei sucht Zeugen : Raubüberfall mit Schusswaffe auf Tankstelle in Düsseldorf-Hassels

Raubüberfall mit Schusswaffe auf Tankstelle in Düsseldorf-Hassels

Düsseldorf Mit vorgehaltener Schusswaffe hat ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle in Düsseldorf-Hassels überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am späten Freitagabend um 21.07 Uhr betrat der Täter die Tankstelle an der Straße Am Schönenkamp und bedrohte den 29-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe.