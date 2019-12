Düsseldorf : Mann wirft Stein in die Glastür der Altstadtwache

Mann wirft Stein in die Glastür der Altstadtwache

Düsseldorf Die Polizisten der Altstadtwache dürften am frühen Sonntagmorgen einen gehörigen Schrecken bekommen haben: Ein Mann hatte einen dicken Stein in die Scheibe der Eingangstür geworfen.

Am Sonntagmorgen um 5.35 Uhr näherte sich ein 30-jähriger Mann mit der Altstadtwache und warf unvermittelt einen Pflasterstein gegen die Scheibe der Eingangstüre.

Dabei wurde die äußere Scheibe der Doppelverglasung an der Tür vollständig zerstört. Die Tür wurde provisorisch mit Montageklebeband und einem Flüssigkleber gesichert. Durch die Tür geht man in die Schleuse, die man durchqueren muss, um in die Wache zu gelangen.