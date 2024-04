Übung zwischen Sevelen und Hartefeld Umgestürzte Bäume – Feuerwehr befreit eingeklemmten Förster

Als circa fünf Minuten später die ersten Wagen mit Blaulicht und Martinshorn an der Einsatzstelle eintreffen, schreit Feuerwehrmann Sebastian Terschüren, der einen der Förster spielt, so laut er nur kann. Er versucht sich von dem Baum zu befreien, der ihn laut Drehbuch einklemmt, ein offener Bruch soll simuliert werden. In den zertrümmerten Autos neben dem Verletzten befinden sich sechs Puppen, die die Feuerwehrleute ebenfalls retten müssen. Bernd Manders entzündet einige Rauchbomben auf den Autos. Die Herausforderungen an die Retter steigen weiter.