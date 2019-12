Düsseldorf-Hassels : Brandsatz auf Gebäude geworfen

Düsseldorf Unbekannte haben am Mittwochabend einen noch nicht identifizierten Gegenstand gegen das Fenster eines Hauses in Düsseldorf-Hassels geworfen. Daraufhin brach dort ein Feuer aus.

Der Vorfall ereignete sich in der Potsdamer Straße. Wachleute der Security, die dort von der Wohnungsbaugesellschaft LEG eingesetzt wird, haben das Feuer gelöscht. Es kam niemand zu Schaden.

Ein Polizeisprecher sagt am Abend: "Die Hintergründe sind unklar, wir ermitteln in alle Richtungen." Bei dem Gebäude soll es sich um einen Anbau eines Wohngebäudes handeln, in dem offenbar Büros untergebracht sind.