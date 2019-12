Düsseldorf-Rath : Spundwand an Baugrube gibt nach - Straße gesperrt

Düsseldorf Neben einer Spundwand an einer Baugrube in Düsseldorf-Rath hat sich am Donnerstagabend ein Riss gezeigt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Wittener Straße bleibt zunächst gesperrt.

Gegen 18.28 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr über den Riss in der Wittener Straße neben der Stahl-Spundwand der dortigen Baustelle informiert. Angeblich sollten auch schon Risse in den benachbarten Gebäuden entstanden sein.

Es wurden unter anderem Spezialkräfte des Bauunfallzuges aus Flingern und der Feuerwache Umweltschutz und technische Dienste in Lierenfeld nach Rath geschickt.

Im Bereich der rund 120 Meter langen und sechs Meter tiefen Baugrube für ein Neubauprojekt hatte sich die Spundwand leicht in Richtung Baugrube bewegt. Daher waren auf dem benachbarten Weg geringfügige Risse entstanden.

Die Feuerwehrkräfte sperrten die Straße und sicherten die Umgebung der Baugrube. Im Anschluss wurden die Baugrube und die Spundwand durch einen Mitarbeiter des städtischen Bausaufsichtsamtes und des zuständigen Architekten begutachtet.

Nach deren Meinung handelte es sich um zulässige Setzrisse im tolerierbaren Bereich. Die Risse an einem Nachbargebäude waren bereits im Vorfeld aufgetreten und durch die Baufirma dokumentiert worden. Weitere Schäden konnten nicht festgestellt werden. Eine Gefährdung wurde ausgeschlossen.

Die Wittener Straße bleibt weiterhin gesperrt. Das Bauunternehmen wird die Situation überwachen. Weitere Maßnahmen sollen am Freitag mit allen Beteiligten geklärt werden.

(csr)