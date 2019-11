Rauchmelder schlägt an : Feuerwehr im Einsatz: Rauch in Wohnung und Gasgeruch

Dinslaken Ein Anwohner wurde mit dem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Rauchentwicklung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Averbruch führte am Montag zu einem Einsatz für die Feuerwehr. Der Rauchmelder in der Wohnung hatte den anwesenden Mieter frühzeitig auf den entstehenden Brand aufmerksam gemacht, so dass dieser das Feuer selber löschen konnte. Die Feuerwehr unterstützte lediglich noch bei der Belüftung der Wohnung. Am frühen Nachmittag wurde die Wehr dann zu einem Zweifamilienhaus im Bruch gerufen. Dort hatte einer der Anwohner im Treppenraum deutlichen Gasgeruch festgestellt. Die Feuerwehr kontrollierte das Haus unter Einsatz von schwerem Atemschutz und stellte einen Defekt an einem mobilen Gasofen fest. Nach einer ausgiebigen Belüftung des Hauses durch die Wehr konnten die Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Nur einer der Anwohner hatte sich einige Zeit in der Umgebung des Gasgeruchs aufgehalten und wurde deshalb durch einen Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.