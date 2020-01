Busbahnhof in Wiesdorf eröffnet : Drehkreuz und Visitenkarte für die Stadt

Seit Dienstagmorgen fahren 21 Buslinien den neuen Busbahnhof in Wiesdorf an. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Nach zweieinhalbjähriger Bauzeit nimmt der neue Busbahnhof in Wiesdorf den Betrieb auf. Nach Verzögerungen und Kostenerhöhungen atmen Stadt- und Regierungsvertreter durch und loben den neuen Knotenpunkt.

Um 4.23 Uhr fuhr am Dienstag der erste Linienbus in den neuen Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Wiesdorf ein. Damit endet für täglich rund 10.000 Fahrgäste ein zweieinhalbjähriges Provisorium. So lange dauerte die Bauzeit, sie hatte sich vor allem wegen der ungewöhnlichen und komplexen Dachkonstruktion um ein Jahr gegenüber der ursprünglichen Planung verzögert. Auch die Kosten erhöhten sich gegenüber der ursprünglichen Planung deutlich auf 8,6 Millionen Euro. Am Ende stand das Leverkusener Busbahnhofsprojekt auf der schwarzen Liste des Steuerzahlerbundes.