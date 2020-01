Busbahnhof Wiesdorf : Das bietet Leverkusens neues Entrée zur City

Wiesdorf Architektonisches Schmuckstück mit neuem Komfort für Fahrgäste soll der neue Busbahnhof sein. Doch bis dahin war es ein mühsamer Weg.

Ein zweieinhalbjähriges Provisorium ist zu Ende. Der neue Wiesdorfer Busbahnhof ist in Betrieb, 21 Linien der Wupsi fahren ihn nach neuem Fahrplan an. Damit ist ein wichtiger Schritt der Neugestaltung der Nahverkehrsplattform in der City getan, weitere wie der Umbau des Schienenbahnhofs werden folgen.