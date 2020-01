Programmkino der Volkshochschule Leverkusen : Ute Mader feiert mit dem Kino

Leverkusen Genauso alt wie das Forum, 50 Jahre nämlich, ist das kleine Programmkino der Volkshochschule Leverkusen.

„Das hat was mit Leidenschaft zu tun“, reagierte sie bescheiden, aber sicher doch ein wenig stolz auf die neuerliche Auszeichnung. Leidenschaft bedeutet auch, dass sie die Arbeit mit dem Eintritt in den Ruhestand nicht einfach aufgibt. Das ist ab Januar der Fall, aber mit dem Antritt ihres Resturlaubs hat sie die Fachbereichsleitung in der Volkshochschule bereits abgegeben. Den Bereich Fremdsprachen übernimmt nun Jürgen Samol, der bislang für Schulabschlüsse zuständig war, berichtet VHS-Leiter Gerd Struwe.

Doch die Auswahl des besonderen Filmprogramm im KoKi bleibt weiter in den Händen von Ute Mader, mit der ein Honorarvertrag geschlossen wird. „Sie verfügt über das nötige Netzwerk und die persönlichen Kontakte, die über die Jahre aufgebaut wurden.“ Dass diese Funktion nicht so einfach einer anderen Person zu übertragen ist, weiß Struwe sehr wohl.

Auf die Frage nach ihren persönlichen Wünschen und Highlights antwortet Ute Mader umgehend: „Das hat erstmal mit mir gar nichts zu tun“, denn: „Das Programm ist ja fürs Publikum.“ Auch wenn das KoKi anspruchsvoller ist und sein soll als ein kommerzieller Betrieb, müsse es doch eine Güterabwägung geben. Würde sie vorwiegend Experimentalfilme oder Streifen aus Südamerika zeigen, mit denen sie sich selbst am meisten beschäftigt, würde bald keiner mehr einen Fuß in den Vorführsaal im Forum setzen. Es muss eben ein Mix sein aus guten Literaturverfilmungen wie „Der Trafikant“ in dieser Woche, aus aktuellen deutschen und ausländischen (eventuell in Originalsprache) Filmen, ausgesuchten Kinderfilmen, Streifen zu besondern Themen wie Ökologie oder Kunst.