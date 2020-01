Ausblick : 2020 – das passiert in der Neuen Bahnstadt Opladen

Leverkusen Fachhochschule, Dreifachhalle, Busbahnhof, Bahnhofsquartier – der Ausbau des Vorzeigeprojekts geht weiter.

Aus einem alten Bahngelände wird ein moderner Wohn- , Lern- und Arbeitsort, der seinesgleichen sucht. Elf Jahre nach Aufnahme des Projekts entwickelt sich die Neue Bahnstadt Opladen in weiteren großen Schritten. „72 Hektar innerstädtisch zu entwickeln, ist eine unglaubliche Herausforderung und Daueraufgabe“, sagt Vera Rottes Geschäftsführerin der Bahnstadtgesellschaft nbso. Was genau für 2020 geplant ist, erläuterten Vera Rottes gemeinsam mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Paul Hebbel sowie den Prokuristen Alfonso Lopez und Andreas Schönfeld bei einer Jahresvorschau.

Gastronomie Im November 2019 hat das Restaurant „The Station“ die Räume in der Werkstättenstraße bezogen. Der Name erinnert an die Geschichte der Bahnstadt, der eigene Anspruch wird mit „entspannter Atmosphäre und kreativer Küche“ formuliert. Am anderen Ende der Werkstättenstraße hat sich das ehemalige „Olympos“ umbenannt und damit auch ein Bekenntnis zum Umfeld abgegeben: „Bahnstadt-Grill“ und „Bahnstadt-Biergarten“.