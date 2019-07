Neues Programm der Volkshochschule : Kino, Kochen, Klöppeln mit der VHS

Leverkusen Die Volkshochschule Leverkusen bietet im neuen Programm rund 300 Veranstaltungen an.

Eine Erfolgsgeschichte und Dauerbrenner sind die Betriebsbesichtigungen in der Reihe „Hinter den Kulissen“ mit Guido Seidlitz. Die nächsten Touren sind unter anderem zur Großbäckerei Lieken nach Lünen und zum Steinkohlekraftwerk Bergkamen geplant. Exkursionen in die Natur stehen dagegen auf der Tagesordnung, wenn es darum geht, Wildfrüchte wie schwarzer Holunder oder Brombeeren zu sammeln, um sie anschließend etwa zu Marmelade oder Likör zu verarbeiten. Genau wie bei Pilzen und Wildgemüse, lernen Teilnehmer essbare von giftigen Früchten zu unterscheiden. Wer Pilze sammeln und verwenden möchte, sollte diese genau kennen. Ein Pilzlehrgang führt mit Experte Rainer Wald in die Leichlinger Sandberge. Was brauchen Bienen? Antworten auf diese Frage gibt ein Vortrag von Claudia Garrido am 24. September im Forum, bei dem auch erläutert wird, warum Honig zwar das bekannteste, aber nicht das wichtigste Bienenprodukt ist.