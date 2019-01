Gesundheit, Technik, Bildung, Kultur : Neues VHS-Programm für Neugierige

Die VHS Gelderland bietet eine Studienreise nach Berlin an. Vormerkungen sind jetzt möglich. Foto: Sonja Vieten

GELDERLAND Die Volkshochschule Gelderland startet mit vielen neuen Veranstaltungen in das Jahr 2019. Das Programm für das erste Halbjahr ist ab 8. Januar zu haben. Da gibt es Reisen, Coaching für Berufstätige, Crash-Kurse für eilige Sprachenlerner.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sina Zehrfeld

Schon jetzt lohnt es sich, Reisepläne für den Herbst zu schmieden, denn für eine Tour sammelt die VHS jetzt Vormerkungen: Im Oktober gibt es eine Studienreise nach Berlin. Der Fokus der Tour werde auf der wechselvollen Geschichte Berlins im vergangenen Jahrhundert liegen, heißt es: „Der Wandel von der glanzvollen Metropole über die geschundene und schließlich geteilte Hauptstadt bis hin zur Wiedervereinigung beider Halbstädte steht im Mittelpunkt der Fahrt.“

Ganz neu im VHS-Programm sind Einzel-Coachings. Sie richten sich an Menschen, die sich beruflich verändern wollen oder müssen, die neue Ziele im Job erreichen oder Krisen am Arbeitsplatz gesund überstehen wollen. Voraussetzung ist immer ein persönliches Erstgespräch mit der VHS-Leiterin Sonja Vieten, um Anliegen, Ziele und Vorgehensweise gemeinsam zu klären.Wer selbst zum professionellen Problemlöser werden will, hat dazu ebenfalls die Gelegenheit: 2019 bietet die VHS erstmals eine Ausbildungsreihe zum Mediator an. „Der Ausbildungsgang beinhaltet alle gesetzlich vorgegebenen Inhalte und ergänzt diese um einige weitere Techniken, um neben hoher Verfahrenssicherheit auch mit Eskalationen und Sackgassen professionell umgehen zu können“, heißt es dazu in der Ankündigung. Wer den Lehrgang erfolgreich abschließt, ist „Zertifizierter Mediator“.

Info Infos gibt es bei der VHS und in den Rathäusern Erscheinen Das neue Programm ist ab 8. Januar zu haben. Verteilung Das Programm liegt in den Räumen der Volkshochschule aus, Kapuzinerstraße 34, Geldern, sowie in den Anmeldestellen in den Rathäusern Issum, Kerken, Rheurdt, Straelen, Wachtendonk und in vielen weiteren öffentlichen Einrichtungen. Online Es kann auch unter www.vhs-gelderland.de abgerufen werden.

Für Kinder gibt es Bildungsangebote mit Spaß. Grundschüler können sich mit dem Forschungsschiff „Wilde Gans“ auf große Fahrt auf dem Reeser Meer begeben. Da werden Wasser- und Bodenproben und Kleinlebewesen untersucht. Forscherwerkstätten zum Thema „Licht, Farben und Sehen“ gibt es auch schon für Kinder im Vorschulalter.

So viel steckt in manchem Künstler: Abschluss-Präsentation der VHS-Sommerakademie im Jahr 2015. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Für alle, die sich von zu Hause aus im Kopf auf den Weg machen wollen in fremde Länder und zu anderen Kulturen, geht die beliebte Veranstaltungsreihe „Weltreise durch Wohnzimmer“ weiter. Buchbar sind im Frühjahr „Reisen“ nach Italien am 22. März und Tschetschenien am 24. Mai. Dann laden Menschen aus diesen Ländern die VHS-Gäste zu sich nach Hause ein und erzählen von ihren Heimatländern.

Der Arbeitskreis Kunstgeschichte befasst sich dem französischen Künstler Paul Gauguin. Im „Literaturcafé“ im Baerlaghof in Issum geht es am 11. April bei Kaffee und Kuchen um die Schriftstellerin Marie Luise Kaschnitz.



Langenfeld : VHS macht Programm fürs Jubiläumsjahr 2019

zurück

weiter

Doch nicht nur Belletristik ist spannend: Gemeinsam mit der Öffentlichen Bücherei und dem Stadtarchiv in Geldern bietet die VHS am 11. und 13. März eine zweiteilige Einführung ins Recherchieren in und nach Büchern sowie in digitaler Literatur an. „Wenn man, auch jenseits von beliebten Internet-Suchmaschinen, weiß, wie man wonach suchen kann, dann eröffnet sich eine Fülle an Recherchemöglichkeiten, die zu gedruckten und digitalen Informationen führen“, wirbt die VHS. Es profitieren Schüler, Studenten, Familien- oder Heimatforscher und alle, die gezielt nach Informationen suchen.

Im Juli ist die mittlerweile 21. VHS-Sommerakademie, unter anderem mit einer „Einführung in die Aquarell-Malerei“, der „Malschule“ oder der „Bildhauer- und Schreib-Werkstatt“ sowie Workshops zum „Bogenbau und intuitivem Bogenschießen“ oder zur „Natur- und Makrofotografie“.

Im Bereich Gesundheitsbildung gibt es wie immer vielfältige Veranstaltungen. Zu den Klassikern im Programm gehören auch Computerkurse aller Art, von denen es wieder eine breite Palette gibt. In einem Abendvortrag am 4. April geht es um neue Technologien für das „Smart Home“.