50 Jahre Kult-Musikkneipe in Wiesdorf : Topos lädt zum Geburtstag 14 Bands ein

Erst Geburtstagsfeier, dann River-Boat-Shuffle: Der August ist Höhepunkt des Jazz-Lev-Jahres. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Wiesdorf Die Musik- und Szenekneipe wird 50. Gefeiert wird Anfang August mit einer Miniausgabe des „Street Life“-Festivals an der Hauptstraße in Wiesdorf.

Was wäre Leverkusen ohne „Topos“? Ohne diesen kulturellen Schmelztiegel auf der Hauptstraße in Wiesdorf, in dem sich Künstler aus aller Welt begegnen, um ihre Zuhörer mit Musik vieler verschiedener Stilrichtungen zu begeistern? Die größten Jazzer der Welt waren dort schon zu Gast, „von denen ich glaubte, dass sie nie ins Topos kommen“, beschrieb Topos-Gründer Wolfgang Orth einst. Und nannte den US-amerikanischen Jazz-Schlagzeuger und Bandleader Arthur „Art“ Blakey, der inzwischen als ein großes Stück Jazzgeschichte gilt, als Beispiel. Oder weitere musikalische Schwergewichte wie Jack Dupree, Marla Glenn, Joe Henderson und Bob Geldorf.

Inzwischen besteht die kultige Jazz-Hochburg seit 50 Jahren, sie ist zugleich Vereinslokal von „Jazz Lev“, dessen 40-jähriges Bestehen erst im Vorjahr gefeiert wurde. Aber Wolfgang Orth, der Macher hinter der Theke, ist tot. Immerhin hat er zu Lebzeiten noch die Illustration zum Jubiläum entworfen. Passend dazu werden jetzt 500 Kölschgläser mit dem Aufdruck versehen. „Es ist unmöglich, das Jubiläum ohne Wolfgang zu feiern“, sagte Birgit Kremer, die stellvertretende Vereinsvorsitzende von „Jazz Lev“. Gefeiert wird dennoch – wie zuvor schon „Street Life“ – traditionell am ersten Wochenende im August. Erneut im kleinen Rahmen, genauso wie im Vorjahr. „Das Fest hat sich gut bewährt, für uns war es entspannt und vollkommen stressfrei“, sagt Kremer. Unter dem Strich sei sogar mehr für den Club übriggeblieben. „,Street Life‘ haben wir im Grunde immer nur für fremde Leute gefeiert. Das kleinere Musikfest feiern wir jetzt mit Freunden, die dem Topos verbunden sind“, fügte Kremer hinzu und sagte, dass dieses neue Format, das nach kölschem Verständnis aktuell bereits jetzt als Tradition und beim dritten Mal als Brauchtum gilt, auch künftig beibehalten werde.

Info Vier Gruppen spielen bei der River Boat Shuffle Die Musiker Bei der River-Boat-Shuffle treten im Wechsel auf: „Garden of Delight“, der Pianist und Sänger Bastian Korn und Toby Sauter sowie „Mr. B. Fetch“ und die „Sean Webster Band“.

Insgesamt 14 Gruppen – alle spielen kostenfrei – diverser Genres wirken an drei Tagen mit. Auftakt ist bereits früher als sonst, damit die Aufführungen aus Rücksicht auf die Nachbarn spätestens um 22.15 Uhr beendet sind.

Die Gruppe „R&B Express“ ist erstmals dabei und übernimmt am Freitag, 2. August, um 17.15 Uhr den Auftakt. Für Kris Pohlmann ist es ebenfalls eine Premiere, er stellt sein neues Album mit zehn neuen, originellen und selbstgeschriebenen Songs vor. „Rubber Soul“ steht nach einem Jahr Pause wieder auf der Topos-Bühne und tritt am Freitag um 20.45 Uhr auf. Der Auftritt der „Legendary Ghetto Dance Band“ am Samstag um 19.15 Uhr gehört den Höhepunkten des Programms. Das musikalische Finale übernehmen „Lorenz & Hövelmann“ mit ihrer Band am Sonntag um 20.45 Uhr, die vor zwei Jahren beim letzten „Street Life“-Festival erstmals gemeinsam auftraten.

Bereits 14 Tage später am Samstag, 17. August, startet das Motorschiff „MS Eureka“ zur 39. River-Boat-Shuffle des Vereins Jazz-Lev. Um 20 Uhr werden am Wiesdorfer Schiffsanleger an der Rheinallee die Leinen gekappt, die Konzerte starten schon eine Stunde früher.