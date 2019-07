1. Runde im EHF-Cup : Elfen freuen sich auf Zypern-Spiel

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 zeigen sich mit ihrem Erstrundenlos im EHF-Cup sehr zufrieden. „Das ist sicherlich perfekt, um sich an die internationalen Auftritte und Abläufe zu gewöhnen”, betont Managerin Renate Wolf.

„Das ist sicherlich perfekt, um sich an die internationalen Auftritte und Abläufe zu gewöhnen”, betont Wolf. Wer auf einen namhafteren Gegner gehofft hatte, könnte in der zweiten Runde auf seine Kosten kommen. Dann bekommen die Elfen es bekanntlich mit dem ungarischen Spitzenteam DVSC Schaeffler aus Debrecen zu tun.

In der Vergangenhet hatten die Leverkusenerinnen sich mit manchem Gegner auch darauf geeinigt, dass dessen Partie ebenfalls in Deutschland ausgetragen wird – etwa in der Halle des TV Beyeröhde. Das dürfte diesmal nicht der Fall sein. Letzte Einzelheiten gilt es noch zu klären. Aber nach bisherigem Stand sieht es der Elfen-Managerin zufolge so aus, dass das Team von Coach Robert Nijdam eine Woche nach dem für den 8. September in Leverkusen geplanten ersten Treffen tatsächlich zum Rückspiel auf Zypern antritt.