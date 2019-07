Sommerspektakel : Hier können sich Ferienkinder austoben

Leverkusen Das „Sommerspektakel“ der Jugendszene Lev schlägt am 29. Juli für fünf Tage in der Nähe des Skaterparks die Zelte auf.

(RP) Auf ein besonderes Ereignis können sich Kinder und Jugendliche in den bereits laufenden Sommerferien freuen. Nach einer kurzen Pause im Jahr 2018 präsentiert sich das Ferienspektakel der Jugendszene Lev nun nochmals erheblich erweitert. An fünf Tagen verwandelt sich mitten im Herzen von Leverkusen der Bereich um den Skaterpark und das Wiesengelände hinter dem Best-Western Hotel zwischen dem 29. Juli und 2. August in ein attraktives und quirliges Sommerferiencamp.

Das Programm, das die Organisatoren nach Monaten der Vorplanung auf den Weg gebracht haben, kann sich sehen lassen: Vom „Bungee-Jumping Kiddy Fun“, den Kreativangeboten, der „Girl-Zoone“ über die BMX-, Graffiti/Airbrush- und Skateboard-Workshops bis hin zur „School of Rock, Pop & Electronic“ bleiben kaum Wünsche offen. Auch die Ballartisten und Fußball-Interessierten kommen beim „Soccer-Cage“ des Leverkusener Fan-Projektes wieder zum Zug. Als besonderer Höhepunkt ist in diesem Jahr die Eventschmiede Solingen zu Gast. Dort können Kinder erste Erfahrungen mit dem Thema Schmieden sammeln und kleine Messer und andere Gebrauchs- und Schmuckgegenstände herstellen.

Wer es etwas ruhiger, aber nicht weniger interessant mag, der ist auf der Kreativmeile am richtigen Platz. An den verschiedenen Stationen können beispielsweise Schmuck, Handyhüllen und modische Accessoires gebastelt werden. Weiterhin steht auch ein Foto-Shooting mit virtuellen Hintergründen auf dem Plan.

An allen Tagen werden weitere Spiel- und Mitmach-Aktionen angeboten, eine kleine Hüpfburg steht ebenso bereit. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Es stehen allen Besuchern während der kompletten Zeit wieder die Spezialitäten des internationalen Buffets mit gesundem Fingerfood offen, so der Veranstalter.

Nur durch den Einsatz der Förderer kann das „Sommerspektakel international“ auch in diesem Jahr für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen kostenfrei angeboten werden, heißt es in einer Pressemitteilung. „Finanzielle Hürden durch Teilnehmerbeiträge würden erfahrungsgemäß dazu führen, dass etliche Kinder außen vor bleiben würden.“ Gerade vor dem Hintergrund, dass in Leverkusen über 22 Prozent der Kinder von Armut betroffen seien, stelle das Sommerspektakel „einen wichtigen Part in der gesellschaftlichen Teilhabe dieser jungen Menschen dar“. Den Einrichtungen der Jugendszene-Lev ist es ein großes Anliegen, neben dem Schwerpunkt der außerschulischen Bildung allen Kindern und Jugendlichen attraktive Freizeitangebote vorzuhalten.