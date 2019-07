Resolution gegen Raststätte : A 1-Parkplatz: Wüst schlägt Lärmschutz vor

Leverkusen NRW-Verkehrsminister versucht Kompromissvorschlag. Initiative nennt diesen „ein faules Angebot“.

Zumindest einer hat geantwortet. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst schlägt nun in einem Schreiben an Oberbürgermeister Uwe Richrath einen Kompromiss zum Bau der Raststätte an der A 1 auf Leverkusener Gebiet vor. Ende Mai hatte der Stadtchef die Resolution des Rates gegen den Bau einer so genannten PWC-Anlage (nicht bewirtschaftete Rastanlage mit Toiletten) an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, an die Chefin der Autobahnbehörde Straßen NRW und eben an Wüst geschickt.