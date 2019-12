Kino in der Dormagener Kulle : Programmkino startet ab Januar eine Stunde früher

Dormagen Genau 28 Quadratmeter groß ist die Leinwand, auf der das städtische Kulturbüro in der Dormagener Kulturhalle auch im ersten Halbjahr Filme in Top-Kinoqualität zeigt. Zumeist am ersten Mittwoch im Monat steht nachmittags ein heiterer Streifen im Rahmen des Seniorenkinos auf dem Programm, bevor abends Dramen und Komödien im Programmkino gezeigt werden.

Einlass zum Seniorenkino ist jeweils um 14 Uhr. Jeder Nachmittag startet mit einer Kaffee- und Kuchenrunde, ehe es um 15 Uhr „Film ab“ heißt. Los geht es am Mittwoch, 8. Januar, mit der Erfolgskomödie „Willkommen bei den Sch‘tis“. In „Das Festmahl im August“ am Mittwoch, 12. August, bekommt es der in die Jahre gekommene Junggeselle Gianni als Gastgeber wider Willen mit vier Seniorinnen zu tun. „Monsieur Pierre geht online“ ist eine romantische Komödie rund um die Wirrungen des Online-Flirtens, die am Mittwoch, 8. April, in der Kulle zu sehen ist. Der junge Fotograf Francois steht im Mittelpunkt von „Made in China“ am Mittwoch, 6. Mai. Dieter Hallervorden spielt die Hauptrolle in „Sein letztes Rennen“ – der Berlin-Marathon rund 50 Jahre nach seinem Marathon-Gold – am Mittwoch, 3. Juni.

Um 19 Uhr statt wie bisher um 20 Uhr starten nun die Filme im Programmkino. Die Reihe startet am 8. Januar mit der Musical-Komödie „La La Land“. Dem Drama „Toni Erdmann“ am 12. Februar schließt sich am 8. April die Tragik-Komödie „Birnenkuchen mit Lavendel“ an. Es folgen die Komödie „Der geheime Roman des Monsieur Pick“ am 6. Mai und das Drama „Systemsprenger“ am 3. Juni.

Die Zuschauer sitzen gemütlich an Tischen. Karten für das Seniorenkino inklusive Kaffee, Wasser und Kuchen kosten im Vorverkauf sieben Euro, an der Tageskasse 8,50 Euro. Die Tickets für das Programmkino kosten 8,50 Euro. Die Karten gibt es beim Kulturbüro unter 02133 257-338 und www.dormagen.de/tickets. Erstmals gibt es Abos für alle fünf Filme im Seniorenkino (30 Euro) und im Programkino (35 Euro).

(cw-)