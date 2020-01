Betrug im Internet : Polizei warnt vor falschen Vermietern

Leverkusen (bu) Eindringlich warnt die hiesige Polizei vor Internet-Betrügern, die weit überörtlich die derzeit angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt ausnutzen. In Immobilienportalen täuschen die Täter ein attraktives Mietwohnungsangebot vor.

Die Polizei schildert einen aktuellen Fall aus der Nachbarstadt Köln. Dort hatte sich eine Frau auf der Polizeiwache gemeldet. Innerhalb der vergangenen Tage hätten mehrmals Personen an ihrer Tür geklingelt und behauptet, ihre Wohnung gemietet zu haben. Auf Nachfrage legten die Männer jeweils echt wirkende Mietverträge vor. Einer der Geschädigten (27) gab zudem an, dem Anbieter vorab eine Kaution in Höhe von 1800 Euro gezahlt zu haben. Die spätere Überprüfung der Kopie eines dieser „Mietverträge“ ergab, dass es sich um eine Fälschung handelt. Die Polizei hat weitere Hinweise auf Straftaten ähnlichen Formats. Ein Betrüger hatte sogar „Wohnungsbegehungen“ organisiert, indem er die Räume über einen Online-Übernachtungsdienst kurzfristig als Ferienwohnung mietete und seinen Opfern als Mietobjekt präsentierte.