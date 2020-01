Kommentar : Zukunfts-Express macht Fahrt

Leverkusen Leverkusen blickt nach vorn. Am Dienstag ging der Busbahnhof in Wiesdorf in Betrieb. Einen Tag später präsentiert die Bahnstadtgesellschaft nbso ihr Tableau für 2020. Das kann sich sehen lassen. Die Entwicklung des alten Bahngeländes geht gut strukturiert und zügig voran, und das trotz anderswo zu hörender Klagen über die Schwierigkeiten mit viel beschäftigten Baufirmen.