Die Feiertage in Leverkusen : Wer und wann – die Feiertagsöffnungszeiten

Klaus Schaefer, Sprecher der Apotheker in Leverkusen, bittet Bürger, vor den Feiertagen die Hausapotheke aufzufüllen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen So sind Apotheken-Notdienst, Ärztliche Bereitschaft, Stadtverwaltung, Museen, Bäder und Co. in Leverkusen in den nächsten Tagen erreichbar.

„Aufgrund der besorgniserregend hohen Infektionszahlen und vielen Erkältungsvirusinfektionen werden wir wahrscheinlich in diesem Jahr bei unseren Feiertagsdiensten ganz besonders in Anspruch genommen werden“, sagt Klaus Schaefer, Pressesprecher der Apotheker in Leverkusen.

Seit fast zwei Jahren leisteten Apotheken als Impfstoffaufbereiter in den Impfzentren, Prüf- und Digitalisierungsstellen für Impf- und Genesenenzertifikate, Anbieter kostenloser Bürgertests und bald auch als Impfstelle für Corona-Impfungen Entscheidendes, um die Pandemie zu bekämpfen. „Wer an den Feiertagen dringend ein Arzneimittel benötigt, wird es in einer Dienst habenden Apotheke in der Nähe bekommen“, versichert Schaefer. Allerdings: Die meisten Apotheken würden an den Feiertagen keine Digitalisierung von Impfzertifikaten vornehmen können, da dies auch nicht zur Grundversorgung gehöre, weist er hin.

„Über Arzneimittel hinaus werden bei uns dringend benötigte Gesundheitsprodukte nachgefragt wie Fieberthermometer, Verbandsmaterial und in diesem Jahr Corona-Schnelltests“, berichtet der Apotheker aus der Erfahrung. Er appelliert an die Leverkusener, schon vor den Feiertagen die Hausapotheke aufzufüllen. „Damit werden Wartezeiten in den Notdienst habenden Apotheken vermieden und wir können uns um die Notfälle kümmern.“

Die nächstgelegene Notdienst-Apotheke lässt sich per Kurzwahl 22833 von jedem Handy (69 Cent pro Minute) oder unter der kostenlosen Rufnummer 0800 0022833 aus dem deutschen Festnetz finden. Möglich ist laut Schaefer eine SMS mit dem Inhalt „apo“ an die 22833 (69 Cent pro SMS). Infos gibt es auf www.apothekennotdienst-nrw.de und www.aponet.de. „Jede Apotheke weist auch per Aushang auf die nächstgelegenen Notdienst-Apotheken hin“, erläutert Schaefer.

Neben den Vor-Ort-Apotheken stehen den Patienten zwei weitere Anlaufstellen für eine medizinische Notfallversorgung zur Verfügung: Notarzt und Notfallaufnahme. Bei lebensbedrohlichen Fällen sind der Notarzt und die Notfallaufnahme der Krankenhäuser die ersten Anlaufstellen. Es gilt die Notruf-Nummer 112. Außerdem stehen die Ärztliche Bereitschaftsdienste unter der kostenfreien Telefonnummer 116 117 bereit.

Die Verwaltungsdienststellen der Stadtverwaltung sind zwischen Weihnachten und Neujahr nur zum Teil und zu eingeschränkten Zeiten geöffnet. Eine telefonische Erreichbarkeit ist zwischen den Tagen gewährleistet. Für die persönliche Vorsprache benötigen Bürger weiterhin einen vorher gebuchten Termin.

Der Fachbereich Bürger und Integration (Standorte Luminaden und Rathaus) ist zwischen den Tagen geöffnet, schließt in der Zeit vom 23. bis 30. Dezember aber bereits um 13 Uhr.

Die Zulassungs- und Führerscheinstelle hat in der Woche nach Weihnachten normal nach Termin geöffnet. Die Abteilung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten hat ebenfalls normal geöffnet, etwa für Gewerbestelle und Fundbüro. Die Bußgeldstelle ist telefonisch zwischen 8.30 und 12.30 Uhr zu erreichen.

Die städtischen Kitas sind vom 27. Dezember bis 2. Januar geschlossen. Die Fachberatung Kitas ist in der Zeit nicht erreichbar. Auch die Kinder- und Jugendeinrichtungen sind im Zeitraum vom 27. Dezember bis 2. Januar geschlossen.

Die Hauptstelle der Stadtbibliothek ist während der Weihnachtsferien an den Feiertagen geschlossen. Die Zweigstellen sind beide vom 24. Dezember bis 8. Januar geschlossen und öffnen wieder am 10. Januar.

Die Volkshochschule ist vom 24. Dezember bis 2. Januar geschlossen. Der Unterrichtsbetrieb beginnt wieder am 10. Januar.

Bei den Jugendkunstgruppen finden in den Weihnachtsferien keine Kurse statt. Das Büro ist vom 23. bis zum 31. Dezember geschlossen.

Die Musikschule ist während der gesamten Ferien nicht besetzt.

Das Stadtarchiv öffnet wie bisher nur nach telefonischer Vereinbarung für maximal zwei Personen gleichzeitig im Lesesaal.

Das Museum Morsbroich hat montags und vom 24. bis 31. Dezember geschlossen, an Neujahr ist geöffnet.

Das Forum hat an diesen Tagen geöffnet: 27. bis 29. Dezember, 8 bis 13.30 Uhr. Donnerstag, 30. Dezember, 8 bis 22.15 Uhr. Freitag, 31. Dezember, 14 bis 20 Uhr. Neujahr und Sonntag, 2. Januar, bleibt das Forum geschlossen. Vom 3. bis 6. Januar hat das Forum von 8 bis 13.30 Uhr geöffnet, am Freitag, 7. Januar, von 8 bis 1.15 Uhr. Die Kasse ist von 10 bis 13 Uhr geöffnet, außer an den Feiertagen.

Das Freizeitbad Calevornia und die Parksauna bleiben am 24., 25. und 31. Dezember geschlossen.