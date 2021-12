Fensterkonzert des Bayer-Männerchors : „Weihnachten ist auch ein Fest der Einsamkeit“

Das Fensterkonzert des Bayer-Männerchors im Innenhof von Haus Upladin war für die Bewohner eine bereichernde adventliche Abwechslung. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Auch im zweiten Pandemiejahr wird im Seniorenheim Upladin alles dafür getan, dass die Feiertage auch ohne Familie angenehm werden.

Von Julia Marie Braun

Das Fest der Liebe ohne die Menschen zu feiern, die für das eigene Leben wichtig sind: Menschen in Seniorenheimen haben das im vergangenen Winter gezwungenermaßen so erlebt – auch im Haus Upladin in Opladen. „Das war schlimm“, erinnert sich Heike Maria Holling, die heutige Leiterin der Einrichtung. Die Älteren sollten geschützt werden, körperlich unversehrt bleiben, deshalb gab es ein Besuchsverbot. Keine Familie durfte kommen, die Bewohner und Mieter mussten sich isolieren und die Pfleger alles dafür geben, dass das Weihnachtsfest davon nicht überschattet wurde.

In diesem Jahr sollte eigentlich alles anders kommen: mit der Familie feiern, die Welt um sich herum vergessen. Doch die Pandemie und die Sorge um Ansteckung und Krankheit sind nicht vorbei. Ein Spagat zwischen Infektionsschutz und Normalität für das Upladin. „Weihnachten ist immer auch ein Fest, das mit Einsamkeit zu tun hat“, betont Holling.

Info Slebstständiges Leben im Apartment Besuchsmöglichkeit Besucher müssen vor dem Betreten des Hauses einen Coronatest vorlegen: Der darf höchstens 24 Stunden alt sein, wenn es sich um einen Schnelltest handelt, 48 Stunden bei einem PCR-Test. Die Bewohner dürfen derzeit so viel Besuch erhalten, wie sie möchten. Wer in der Einrichtung lebt und ungeimpft ist, muss zwei Mal in der Woche einen Test machen. Außerdem gilt die Maskenpflicht. Wohnen Im Haus Upladin leben 165 Bewohner im vollstationären Pflegebereich und 94 Mieter im Wohnen mit Service. Diese Bewohner leben in einem Apartment und versorgen sich selbst, müssen sich außerhalb ihres Zuhauses um nichts weiter kümmern. Wenn das Alleinewohnen nicht mehr möglich ist, werden sie in den Pflegebereich verlegt.

Ursula Eltgen trägt einen gelben, „warmen“ Mantel, es ist kalt und wird schon dunkel im Innenhof des Seniorenheims an diesem Nachmittag kurz vor Heiligabend. Die 81-Jährige ist seit 2013 Mieterin eines Apartments. Im Upladin heißt das „Wohnen mit Service“: verabreden, unterwegs sein, kochen und Besuch empfangen. Auf diese Weise kann sie weiter selbstbestimmt ihr Leben gestalten.

Die Opladenerin wirkt geschäftig. Sie verteilt Glühwein an ihre Mitbewohner, die auf Stühlen und Bänken darauf warten, dass der Männerchor Bayer Leverkusen für sie zu singen beginnt. Ein Konzert unter dem Projekt-Motto „Mit Mut der Krise trotzen – Kultur gegen Einsamkeit in Wohneinrichtungen“, das vom Chorverband NRW ins Leben gerufen wurde. Sechs, sieben Lieder wie „Feliz Navidad“ und „O du fröhliche“ wollten die Männer anstimmen und den Bewohnern im Upladin eine „weihnachtliche Freude“ machen, sagt Klaus Hilger vom Ältestenrat des Chors.

Als sie die ersten Töne anstimmen, schaut Eltgen mit anderen zu. Etwa 40 Sänger stehen da, die Liedtexte unter dem Arm. Durch die Fenster lauschen Bewohner den Klängen des Männerchors. Ihre Silhouetten sind von unten zu erkennen, während sie dort stehen oder sitzen und zuhören. 165 Bewohner werden gepflegt, 94 sind selbstständige Mieter wie Ursula Eltgen. Manche lebten „zurückgezogen“, andere seien „gut zu Fuß“, wieder andere „kommen nicht so einfach aus dem Zimmer“, berichtet Einrichtungsleiterin Holling. Immerhin: Durch die Fenster dringt die Musik hinein. Für die Menschen sei das Konzert Balsam für die Seele, sagt Hollings Kollegin Imke Pauls.

Einsam fühle sich Ursula Eltgen in der Adventszeit und mitten in der Pandemie nicht, erzählt sie, auch wenn das Leben derzeit vor allem im Haus stattfinde. Die Opladenerin ist Vorsitzende des Bewohnerbeirates und vertritt die Pflegebedürftigen. Auch durch ihre Funktion begegnet sie im Upladin viele Menschen. „Die Angestellten sind fantastisch“, berichtet sie. „Sie sind immer ansprechbar, gratulieren jedem zum Geburtstag, denken an alles“. Sie sorgten dafür, dass trotz Pandemie Leben im Seniorenheim herrsche. In einem von dem Mitarbeitern organisierten Lesekreis etwa, in den Sportkursen und Orten der Begegnung wie dem Café.

Längst nicht alle Bewohner kommen so gut klar wie Ursula Eltgen. Eine Freundin steht ein paar Meter entfernt und winkt ihr zu. Beide kennen sich seit 20 Jahren. Die Freundin habe nur noch ihren Sohn, berichtet Eltgen. „Es sind viele im Haus, die niemanden mehr haben.“ Für sie sei es so kurz vor Weihnachten besonders schwierig. Denn das Fest wecke oft die Erwartung, es besonders schön zu machen. Der Druck auf die Menschen wachse , aber „viele sind auch gar nicht in der Lage, zu ihren Familien zu kommen“, weil sie sich zum Beispiel fragten, ob sie dort überhaupt die Treppe hochkämen.

Im Upladin wird jedes Jahr Weihnachten gefeiert, damit niemand allein bleibt. Oft nehmen mehr als die Hälfte der 165 Pflegebedürftigen teil. Auf den Tisch kommt an dem Abend ein typisches Essen – Kartoffelsalat mit Würstchen, dazu unter anderem Glühwein und Punsch. Für die Mieter gibt es am Nachmittag Kaffee. Separat, denn beide Gruppen müssen getrennt ihre Mahlzeiten einnehmen und dürfen nicht gemeinsam an Veranstaltungen teilnehmen, damit das Corona-Infektionsrisiko nicht zu hoch ist. An den Weihnachtstagen serviert das Upladin winterliche Speisen: Pfifferling-Macronensuppe, geschmorte Rinderroulade an Rotweinjus, Rosenkohlgemüse zum Beispiel.