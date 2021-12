Giftstoffe im Rhein untersucht : Nach Explosion im Chempark - Anwohner in Verfahren mit einbezogen

Nach Explosion im Chempark - Anwohner in Verfahren mit einbezogen

Leverkusen Die Menge des während der Löscharbeiten in den Rhein geleiteten Insektizids Clothianidin unterschreite sowohl den Orientierungswert als auch die Grenzwerte zum Auslösen eines Rheinalarms. Die Kontrollbehörde nimmt zu den Untersuchungen rund um die Explosion Stellung.

Nach dem Explosionsunglück im Chempark-Entsorgungszentrum Bürrig im Juli mit sieben Toten und 31 Verletzten wurde nun bekannt, dass während des Löschens über die Kläranlage Giftstoffe, konkret Inhaltsstoffe des Insektizids Clothianidin, in den Rhein geleitet wurden (wir berichteten). Nach Currenta äußert sich nun die Bezirksregierung Köln als Kontrollbehörde.

Sie „wurde einen Tag nach der Explosion darüber informiert, dass der Krisenstab der Currenta im Rahmen der Gefahrenabwehr entschieden hatte, Teile der aufgefangenen Wassermengen unter Zudosierung von Aktivkohle in die reguläre Abwasserbehandlung einzuleiten“.

Die Begründungen von Currenta „für die unmittelbar notwendige Maßnahme im Rahmen der Gefahrenabwehr ist im Nachhinein nachvollziehbar. Zur Kontrolle der am Ablauf der Kläranlage in den Rhein eingeleiteten Stoffe wurde mit dem Landesumweltamt NRW (Lanuv) ein Messprogramm vereinbart. Dabei wurde der Stoff Clothianidin über einen Zeitraum von neun Tagen mit einer maximalen Konzentration von 120 Mikrogramm (µg)/Liter im Ablauf der Kläranlage gefunden. Es existiert für Clothianidin kein Grenzwert in Form einer Gewässerkonzentration im Rhein.“