Ärger in Leverkusen : Könige beschädigt: Einbruch in Adventsmarkt-Krippe

Könige beschädigt: Einbruch in Adventsmarkt-Krippe

Ärger in Leverkusen

Leverkusen Auf einem Adventsmarkt in Leverkusen-Opladen haben Unbekannte eine mit einem Schloss gesicherte Krippe beschädigt und wertvolle Figuren ramponiert. Einem König fehlt nun ein Zacken in der Krone.

Der Schock am Dienstagmorgen war groß. Als Dirk Pott zur Weihnachtskrippe mit dem großen Figuren auf dem Opladener Adventsmarkt kommt, fehlt einer der Könige, ein zweiter ist umgeworfen, der Korpus hat eine Macke, der Esel liegt mit kaputtem Maul am Boden. Den fehlenden König findet Pott 30 Meter weiter wieder, „vermutlich, weil der Wachdienst die Täter gestört hat. Dem König fehlt jetzt ein Zacken in der Krone“, berichtet der Markt-Organisator von der Aktionsgemeinschaft Opladen (AGO). „Die Figuren sind nicht mehr zu bekommen. Wenn sie es wären, kosteten sie pro Stück 200 bis 300 Euro.“