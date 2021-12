Corona-Tests an den Feiertagen : Hier kann man sich testen lassen

Manche Testzentren haben auch an den Feiertagen geöffnet (Symbolfoto). Foto: dpa/Marijan Murat

Kreis Viersen In den Corona-Testzentren dürfte es an den Weihnachtsfeiertagen voll werden. Denn auch viele gegen Corona Geimpfte oder Genesene möchten sich noch einmal testen lassen, bevor sie ihre Lieben treffen. Wir sagen, wo man sich in den kommenden Tagen testen lassen kann.

Willich

Das Testzentrum Rheinland findet sich an der Peterstraße 8 in Willich (ehemaliges Restaurant Siani). Es hat an Heiligabend von 8 bis 16 Uhr geöffnet, an den ersten beiden Weihnachtsfeiertagen sogar von 9 bis 18 Uhr, am 1. Januar von 10 bis 16 Uhr. Eine Terminbuchung unter www.corona-test-willich.de wird empfohlen, ohne Termin ist mit Wartezeiten zu rechnen.

Auch das Testzentrum der Malteser am Jahnplatz in Schiefbahn bietet Tests über die Feiertage an. Am 23. Dezember ist noch normal von 7.30 bis 11.30 Uhr und 13 bis 16 Uhr geöffnet, an Heiligabend und den beiden Feiertagen danach kann man zwischen 9 und 14 Uhr zum Testen vorbeikommen. Termine können online unter www.testzentrum-willich.de gebucht werden.

Das Testcenter Niederrhein auf dem Obsthof Mertens in Willich-Wekeln, Straße Wekeln 1, nimmt am 24. Dezember von 10 bis 16 Uhr, am 25. und 26. Dezember von 11 bis 15 Uhr vor. Optionale Terminbuchungen sind im Internet unter www.testcenter-niederrhein.de/de/willich-wekeln möglich.

Die Teststelle im Rehazentrum an der Burgstraße 10 hat am 23. Dezember noch von 8 bis 17.30 Uhr geöffnet, an Heiligabend werden Tests zwischen 9 und 13 Uhr angeboten. Termine müssen unter www.testtermin.de/come-back-willich reserviert werden.

Die Wippermann-Teststelle an der Marseillestraße 14a in Willich hat auch über die Feiertage immer von 17 bis 18 Uhr geöffnet. Man kann ohne Termin kommen.

An der Gießerallee 16 in Willich gibt es seit einigen Tagen ein Drive-In-Testzentrum. An Weihnachten hat es von 7 bis 16 Uhr geöffnet, an den beiden Weihnachtsfeiertagen von 11 bis 16.30 Uhr. Termine können optional unter www.covid.testforu.de gebucht werden.

Das Drive-In-Testzentrum am Ramshof in Willich-Neersen hat an Heiligabend und zwischen den Jahren nicht geöffnet. Anbieter Weta betreibt lediglich seine zwei Teststellen in Viersen (Vorster Straße und Hauptstraße) von 10 bis 13 respektive 14 Uhr.

Tönisvorst

Im Marienheim an der Friedenstraße 1 in St. Tönis sind Coronatests an Heiligabend nur mit Termin möglich, und zwar von 8 bis 16 Uhr. Ohne Termin kann man sich testen lassen am Ersten und Zweiten Weihnachtstag von 9 bis 18 Uhr. Infos: www.corona-test-st-toenis.de

Das Drive-In-Testzentrum des DRK Tönisvorst an der Industriestraße 9 in St. Tönis ist an Heiligabend von 10 bis 15 Uhr geöffnet, am Ersten und Zweiten Weihnachtstag jeweils von 12 bis 14 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig. Informationen unter www.drk-toenisvorst.de unter „Angebote“.

Im Corona-Testzentrum im Paul-Schneider-Haus in Vorst werden an den Feiertagen keine Tests angeboten.

Grefrath

Das Testzentrum am Markt hat an Heiligabend von 8 bis 13 Uhr, am 25. Dezember von 8 bis 11 Uhr, am 26. Dezember von 17 bis 19 Uhr und an Silvester von 8 bis 19 Uhr geöffnet.

Das Testzentrum an der Albert-Mooren-Halle in Oedt ist an Heiligabend von 9 bis 13 Uhr, am ersten Weihnachtsfeiertag von 11 bis 15 Uhr, am 26. Dezember von 11 bis 15 Uhr und an Silvester von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Das Testzentrum in Mülhausen an der Marienschule 1 öffnet Heiligabend und Silvester jeweils von 17 bis 18.30 Uhr. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag können Termine nach Absprache gebucht werden unter Tel. 02158 9296984.

Kempen

Das Coronapoint-Testzentrum auf dem Viehmarkt in Kempen ist auch an den Weihnachtstagen geöffnet. Dort kann man sich mit und ohne Termin testen lassen. Geöffnet ist an Heiligabend, 24. Dezember, von 7 bis 14 Uhr, am ersten und zweiten Weihnachtstag, 25. und 26. Dezember, jeweils von 9 bis 16 Uhr. Termine können unter www.coronapoint.de gebucht werden.

Auch einige Arztpraxen und Apotheken bieten Schnelltests an. Das Testcenter an der Thomas-Apotheke an der Thomasstraße etwa ist an Heiligabend von 8.30 bis 15 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember von 9 bis 12 Uhr, Termine sind unter www.testcenter-kempen.de zu vereinbaren.

Das Testcenter an der Bären-Apotheke bei Edeka ist an Heiligabend von 8 bis 14 Uhr geöffnet (ohne Anmeldung).

(biro/jbu/msc/ure)