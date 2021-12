Omikron-Variante im Kreis Heinsberg : Apotheker sollen verstärkt beim Impfen helfen

Erkelenzer Land Der Kreis Heinsberg plant nach Weihnachten weitere niedrigschwellige Impfangebote. Das Erkelenzer Krankenhaus bereitet sich derweil auf eine mögliche Omikron-Welle vor.

Bei der bislang größten Impfaktion in diesem Winter war Landrat Stephan Pusch ist am vergangenen Samstag in den fünf Impfstation des Kreises zu Besuch: in Erkelenz, Hückelhoven, Gangelt, Geilenkirchen und Heinsberg. Von 9 bis 20 Uhr hatte der Kreis für ein offenes Angebot gesorgt, das von den Menschen auch gut angenommen worden sei. Bereits um 7 Uhr standen die ersten Impfwilligen an, erst am Nachmittag fiel die Wartezeit schließlich weg.

Wie Landrat Stephan Pusch in einem Facebook-Video mitteilte, sei die Kreisverwaltung nun auch in Gesprächen mit den Apotheken, um die Impfangebote noch weiter in die Fläche zu bringen. Pusch: „Das wissen wir dann auch in fachlich guten Händen.“ Damit angesprochen werden sollen besonders die Menschen, die sich kaum oder gar nicht mit dem Internet beschäftigen und somit Schwierigkeiten haben, online Termine zu vereinbaren. In dem Video warnt Pusch vor der Omikron-Variante und der damit verbundenen „zu erwartenden Masse“ an Infektionen. In der Videobotschaft wirbt Pusch weiterhin für Vorsicht und umsichtiges Verhalten, gerade auch an den Weihnachtsfeiertagen.