Auch Edeka-Markt derzeit gesperrt : Geldautomat in Sparkasse Schlebusch gesprengt

Leverkusen-Schlebusch Mit Polizei-Flatterband ist der Eingang des Gebäudes am Münsters Gäßchen, in dem im Erdgeschoss die Filiale des Geldinstituts und ein Edeka-Markt untergebracht sind, abgesperrt. Ermittler untersuchen derzeit den Tatort.

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte eine „Geldautomateninsel“ der Sparkassen-Filiale am Münsters Gäßchen in Schlebusch gesprengt. „Glücklicherweise sind keine Personen zu Schaden gekommen. Der Tatort wird zurzeit von der Polizei untersucht und in zwei bis drei Stunden wieder freigegeben“, meldet Unternehmenssprecher Dierk Hedwig.