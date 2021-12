Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga : Volleyballerinnen gehen mit gutem Gefühl in die Pause

Leverkusen Im letzten Spiel des Jahres besiegen die Zweitliga-Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen den VC Essen mit 3:1. „Insofern können wir zufrieden in die Winterpause gehen“, sagt Trainer Tigin Yaglioglu.

Die Leverkusenerinnen befinden sich auf einem gefestigten zweiten Platz – sieben Punkte hinter Borken und vier vor Köln . „Hinter uns liegt ein sportlich grandioses Jahr“, sagt der Trainer. Der Zweitliga-Meisterschaft im Sommer folgte im Herbst der Gewinn des Westdeutschen Pokals. Zum Abschluss überzeugte das Team ein weiteres Mal das eigene Publikum. Gegen Essen musste es erneut auf die Zuspielerinnen Alexa Kaminski und Malin Schäfer verzichten, so dass Rebecca Schäperklaus auf der Position einsprang. Das gelang ihr noch besser als in der Vorwoche beim 3:2 in Emlichheim.

Im Mittelblock startete Alicia Heimbach für Laurine Vinkesteijn, die zuletzt kaum trainieren konnte. Die Gastgeberinnen gewannen den ersten Durchgang mit 25:16 und lagen auch im zweiten vorne. „Dann kam ein Knick in unser Spiel“, sagte Yaglioglu. Der Satz ging noch mit 25:23 an den TSV, doch im dritten lag seine Mannschaft klar hinten. Kapitänin Vinkesteijn kam rein und gab ihrem Team einen Schub. Der Abschnitt ging durch zwei einfache Fehler mit 22:25 verloren, das Momentum lag nun aber wieder beim TSV. Im vierten Satz setzte sich Leverkusen mit 25:20 durch. Pause hat das Team nun bis zum 3. Januar: Dann beginnt die Vorbereitung auf die Partie am 15. Januar in Stralsund.