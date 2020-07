Stabwechsel : „Messi der Roboter-Chirurgie“ ist neuer Klinikchef

Leverkusen Privatdozent Daniel Porres hat zum Monatswechsel die Nachfolge von Privatdozent Jürgen Zumbé als Direktor der Klinik für Urologie angetreten. Porres ist im Klinikum bekannt. Am 1. Oktober 2018 nahm er seine Arbeit als Ko-Direktor der Urologie auf.

Der neue Klinikdirektor ist dem Klinikum schon lange verbunden. Nach dem Studium der Medizin und Promotion an der Universität zu Köln begann er 2003 als Arzt im Praktikum, später als Assistenzarzt in Weiterbildung seine medizinische Laufbahn in der Klinik für Urologie unter der Leitung von Chefarzt Zumbé. Es folgte weitere Staionen, unter anderem an den Universitätskliniken in Aachen und in Köln. In seiner Funktion als Sektionsleiter hat Porres den Bereich roboterassistierte und laparaskopische Chirurgie an beiden Universitätskliniken etabliert. Auch für Leverkusen hat er große Pläne. Noch in diesem Jahr wird die Urologie, als eine der ersten Kliniken europaweit, mit einem hochmodernen Lasersystem ausgestattet sein, welches neue Möglichkeiten in der Steintherapie und der Therapie der gutartigen Prostatavergrößerung bietet.