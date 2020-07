Bürgermonitor : Baustellenampel für gefährliche Kreuzung

Im Lützenkirchen kommt es an der Kreuzung von Huferweg / In Holzhausen / Von-Knoeringen Straße immer wieder zu gefährlichen Situationen, wenn die Ampel ausfällt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Schon zwei schwere Unfälle sind in den vergangenen Tagen in Lützenkirchen an der Kreuzung von-Knoeringen-Straße/In Holzhausen passiert, weil die Ampel ausgefallen war. Eine Anwohnerin forderte nun rasche Hilfe von der Stadt, um die Kreuzung zu sichern. Die soll auch kommen.

Seit Sonntag ist die Ampel an der Kreuzung von-Knoeringen-Straße/In Holzhausen/Hufer Weg in Lützenkirchen defekt. Und seitdem ist die Ecke nach Meinung von Anneli Faust – mal wieder – ein Unfallbrennpunkt. „Das ist immer so, wenn die Ampel ausfällt“, sagt die langjährige Anwohnerin.

Die Vorfahrtsregelungen seien offensichtlich ohne Lichtzeichen nicht eindeutig zu erkennen. „Die Straße In Holzhausen ist zwar mit einem Stoppschild versehen, aber viele halten nicht und fahren einfach über die Kreuzung hinweg, weil sie wohl denken, sie auf der Vorfahrtsstraße zu befinden.“

Am Dienstag habe ein Anwohner sogar gesehen und auf Facebook kundgetan, wie ein Bus das Stoppschild ignoriert habe und mit voller Geschwindigkeit in die Kreuzung gefahren sei.

Am Sonntag waren dort zwei Autos zusammengeprallt. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Ampel zuvor schon nicht funktioniert. Zwei Menschen wurden den Beamten zufolge bei dem Unfall schwer verletzt. Gleichzeitig wurde der Schaltkasten der Ampel beschädigt. „Am Montag gab es den nächsten Unfall auf der Kreuzung, wieder zwei Autos Totalschaden“, berichtet Faust.

„Dass man auf ein Ersatzteil warten muss, wenn etwas zerstört wurde, ist klar“, sagt die Anwohnerin. „Aber wenn eine Kreuzung so unfallträchtig ist, müssen Stadt oder Polizei etwas unternehmen, um die Situation in der Zwischenzeit sicher zu gestalten, zum Beispiel durch Verkehrspolizisten.“ Zum Glück seien jetzt Ferien. „Weil in der Nähe eine Schule ist, würden sonst auch sehr viele Kinder über die ungesicherte Kreuzung gehen müssen und sich damit in Gefahr begeben.“