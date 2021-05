Argentinier will Reichweite nutzen : Barca-Superstar Messi sendet emotionale Botschaft gegen Hass im Netz

Argentinier will Reichweite nutzen

Sendet eine emotionale Botschaft an seine Anhänger: Lionel Messi. Foto: dpa/Christophe Ena

Barcelona Der Hass in den sozialen Netzwerken gegenüber berühmten Persönlichkeiten und Sportlern ist schon länger als Problem ausgemacht. Nun nutzte Fußball-Superstar Lionel Messi seine Reichweite für eine Botschaft gegen Hass im Netz.

Superstar Lionel Messi hat auf Instagram am Samstag bei der Anzahl seiner Follower die 200-Millionen-Marke geknackt. "Aufgrund der aktuellen Ereignisse werde ich das nicht als Grund zum Feiern betrachten", schrieb der sechsmalige Weltfußballer zu einem Schwarz-Weiß-Porträt mit dem Hashtag #stoponlineabuse. "Erheben wir unsere Stimme, um den Missbrauch in den sozialen Medien zu stoppen", so der 33-Jährige.