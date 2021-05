Verein „Leverkusen hilft krebskranken Kindern“ : Ultraschallgerät für die Kinderklinik gespendet

Leverkusen 80.000 Euro zur Anschaffung eines Geräts zur frühzeitigen Tumordiagnostik bei kleinsten Patienten. Dank der Spende des Vereins kann die Klinik ihre diagnostischen Möglichkeiten weiter ausbauen.

Durch die medizinischen Fortschritte in der Behandlung bösartiger Tumorerkrankungen im Kindes- und Jugendalter kann mehr als 80 Prozent aller Betroffenen ein Überleben ohne Rückfall ermöglicht werden. Voraussetzung für die hohen Heilungsraten bei Kindern und Jugendlichen mit Krebserkrankungen ist die frühe Diagnostik, die individualisierte Behandlung und die engmaschige Nachsorge.

Der Verein „Leverkusen hilft krebskranken Kindern“ wurde 1987 mit der Unterstützung von Bundespräsident a. D. Walter Scheel gegründet. Seitdem hilft der Verein Familien mit an Krebs erkrankten Kindern in finanziellen Notlagen sowie medizinischen Einrichtungen bei der Beschaffung kostenintensiver Geräte. Der Verein pflegt seit vielen Jahren eine enge Zusammenarbeit mit der Klinik für Kinder und Jugendliche im Klinikum Leverkusen. Dadurch hat der Verein häufig dazu beigetragen, dass Geräte zur Diagnostik und Therapie krebskranker Kinder beschafft werden konnten, die für eine medizinische Weiterentwicklung der Klinik in der Region sorgten.