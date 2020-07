Corona aktuell : Weniger Fälle, ADFC beendet Corona-Pause

Es bleibt bei weiterhin sehr geringen Fallzahlen in Leverkusen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Leverkusen In Leverkusen waren am Mittwoch fünf Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das ist eine weniger als am Vortag. Insgesamt gab es 253 Infektionsfälle, fünf Menschen starben, 248 sind inzwischen genesen.

Fahrradclub Der ADFC Leverkusen öffnet am Samstag, 4. Juli, von 11 Uhr bis 13 Uhr, nach einer Corona-Pause den Infoladen in Opladen, Freiherr-vom-Stein Str. 3, in den Räumen der Bahnstadtinfo. Dort gibt es Infos und Beratungen über Radtouren in und um Leverkusen. Technische Beratungen zum Kauf eines Fahrrads werden ebenso angeboten wie die ermäßigte Einstiegsmitgliedschaft im ADFC. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter stehen auch für aktuelle Themen der lokalen Radverkehrspolitik zur Verfügung, insbesondere zum „Mobilitätskonzept Leverkusen 2030+“, das als Grundlage der künftigen Radverkehrsplanung in Leverkusen gilt.

(bu)