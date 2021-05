La Liga : Wildes 3:2 in Valencia – Messi hält Barca im Titelrennen

Wildes 3:2 in Valencia – Messi hält Barca im Titelrennen

Köln Angeführt von Superstar Lionel Messi hat der FC Barcelona seine Chance im Meisterkampf der spanischen Primera Division gewahrt. Die Katalanen gerieten beim FC Valencia zunächst in Rückstand, durften sich nach einer turbulenten zweiten Hälfte aber über einen 3:2-Sieg freuen.

Vier Spieltage vor Schluss bleibt Barca mit 74 Punkten Dritter knapp hinter Atletico Madrid (76) und Real Madrid (74), die am Wochenende ebenfalls Siege einfuhren. Am kommenden Samstag (16.15 Uhr) stehen sich Barcelona und Atletico in einem wegweisenden Duell im Camp Nou gegenüber.