Mitgliederversammlung : Gemeinsam durch die Krise – TSV bleibt stabil

Leverkusen In Zeiten von Corona zieht der TSV Bayer 04 auf der Mitgliederversammlung eine positive Bilanz. Dar Sportbetrieb läuft wieder. Reiner Moschall legt nach 29 Jahren in der Vereinsführung sein Amt als Schatzmeister nieder. Sein Nachfolger ist Martin Eckardt.

Die Vorstellung des Finanzberichts sollte am Dienstagabend in der Herbert-Grünwald-Halle vor 47 stimmberechtigten Mitgliedern die letzte Amtshandlung für Schatzmeister Reiner Moschall sein. Nach 29 Jahren in der Vereinsführung, zehn davon als Ehrenamt ausgeübt, übergab er nun sein Amt. „Irgendwann ist es einfach Zeit zu gehen, ich bin vor kurzem Opa geworden", sagte er. Für seine langjährige Treue erhielt Moschall langen Applaus. Jedoch betonte er: „Ich bin ja nicht aus der Welt." Er stehe dem TSV auch in Zukunft mit Rat und Tat zur Seite.