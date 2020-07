Betrunkenes Duo : Grauhaariger Mann schlägt in Bus auf 73-Jährigen ein

Langenfeld Nach einer Attacke auf einen 73 Jahre alten Mann in einem Linienbus fahndet die Polizei nach zwei Männern. Der am späten Dienstagabend von einem der beiden Unbekannten geschlagene 73-jährige Leverkusener sei nicht verletzt worden.

Gegen 22.35 Uhr waren die beiden laut Polizei erheblich betrunkenen Männer an der Haltestelle „Stadtmitte" in einen Bus der Linie 206 in Fahrtrichtung Leverkusen eingestiegen. Sofort sollen sie den Leverkusener angepöbelt haben. Sie ließen jedoch zunächst von ihm ab, als sich weitere Fahrgäste einmischten und sie aufforderten, den Leverkusener in Ruhe zu lassen.