Polizei nimmt schwerverletzten Intensivtäter fest : Messerstecherei nach Raub

Raub und Messerstecherei am Montag in Wiesdorf. Ein Mann wurde festgenommen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Leverkusen-Wiesdorf Ein Leverkusener (20) soll am Montag einen 19-Jährigen in einer Wohnung an der Weiherstraße in Wiesdorf mit einem Messer schwer verletzt haben. Der 19-Jährige kam ins Krankenhaus und wurde dort von der Polizei festgenommen. Denn ein Raub soll dem Ganzen vorausgegangen sein.

Laut Polizei trug sich vor der Messerstecherei an der Weiherstraße dies zu: Der als Intensivstraftäter bei der Behörde geführte 19-Jährige soll den 20-Jährigen mit drei Komplizen beraubt haben.

Einer der Komplizen lockte dazu den 20-Jährigen mit dem Versprechen zur Wohnung, ihm Schulden zurückzuzahlen. Vor Ort drohten die vier Männer dem 20-Jährigen dann mit einem Messer und zwangen ihn so, seine EC-Karte rauszugeben. Zwei Täter hoben mit der Karte am Automaten eine vierstellige Summe ab.

Beim Fluchtversuch des 20-Jährigen aus der Wohnung soll es laut Polizei zum „blutigen Gerangel mit dem Messerträger gekommen“ sein. Auch der 20-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die zuständige Staatsanwaltschaft Köln hat Haftbefehl gegen den 19-Jährigen beantragt.

(LH)