Verein bittet um finanzielle Unterstützung für die Tierrettung : Fischsterben – Lage im Bergsee ist kritisch

Alfred Stiefelhagen schlägt Alarm: Um die Fische zu retten, muss der See belüftet, die entsprechenden Geräte finanziert werden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Fixheide Der Sauerstoffgehalt ist in dem Gewässer trotz Gegenmaßnahmen weiter gesunken. Sechs Zentner Fisch sind bisher verendet. Der Angel-Verein bittet um Spenden, um die Geräte am See weiter laufen lassen zu können.

Von Tobias Brücker

Vor einer Woche bemerkten Wanderer tote Fische im Bergsee. Seitdem versuchen die Mitglieder des Vereins „Angelfreunde Fixheide Leverkusen“ in Zusammenarbeit mit den TBL und der Stadt das Gewässer zu retten. Der Sauerstoffgrenzwert, der für die Tiere überlebenswichtig ist, ist weit unterschritten. Trotz der großen Bemühungen aller Seiten hat sich die Lage verschlechtert.

Einen großen Verlust zählen die Kräfte vor Ort schon jetzt. Fünf bis sechs Zentner Fisch, berichtet Kassierer Alfred Stiefelhagen, sind verendet. Und jeden Tag kommen zwei weitere Zentner hinzu. Mittlerweile war die Avea vor Ort und beseitigte die toten Tiere. Angler, TBL und Verwaltung müssen feststellen, dass bisher kaum eine Gegenmaßnahmen fruchtet. Trotz vieler Arbeitsstunden, und der bis zu sechs Sauerstoffgeräte im See, sinkt der O 2 -Gehalt weiter.

„Wir kriegen es nicht ausgeglichen“, resümiert Stiefelhagen. Der See in der Nähe der Schlebuscher Straße/Schlangenhecke sei so dunkel wie noch nie zuvor. Er scheint umgekippt zu sein. Vor einer Woche lag der Sauerstoffgehalt bei etwa 1,5 mg/l. Der aktuelle Wert liegt noch darunter. Kritisch wird es für Fische bei drei Milligramm pro Liter.

Gespannt warten alle auf die Proben, die das Landesumweltamt (Lanuv) in der vergangenen Wochen nahm. Sie sind noch nicht ausgewertet. Ergebnisse erwarten die Vereinsmitglieder stündlich.

Ob der Bergsee noch zu retten ist, entscheidet sich anhand dieser Auswertung. Kommt ein hinzugezogener Biologe zu dem Schluss, dass der Kampf zwecklos ist, müssen die Tiere aus dem See geholt und woanders untergebracht werden. In der Folge, bekräftigt Stiefelhagen, „müsste der See saniert werden“. Attestiert der Experte eine Möglichkeit, würden die Vereinsmitglieder alles ihnen mögliche tun, um die Heimat der Fische zu retten.

Unabhängig davon, welche Entscheidung gefällt wird: Das ambitionierte Projekt verschlingt Geld – eine Menge. Und dem Verein gehen die finanziellen Mittel aus. Die Stromgeneratoren und Sauerstoffgeräte müssen sie größtenteils selbst bezahlen. Zwei der Geräte übernehmen die TBL, die jeden Tag vor Ort sind und Lob von Stiefelhagen erfahren. Er betont zu den Ersparnissen: „Das geht schnell zu Ende.“ Er schätzt, dass die Geldreserven Ende dieser Woche erschöpft sind.

Um die Tiere im Bergsee zumindest in Teilen zu retten, muss das Equipment aber weiterlaufen. Alfred Stiefelhagen berichtet: „Sobald wir die Geräte ausschalten, geht alles kaputt.“ Sie bitten Bürger dringend um Geldspenden. Grund für die Sauerstoffknappheit in dem Gewässer ist offenbar Schlamm, der aufgrund des Starkregens unter anderem aus einem nahe gelegenen unterirdischen Regenüberlaufbecken in den See gelangte.