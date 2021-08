Düsseldorf-Oberbilk : Mann greift seinen Bruder mit Messer an - Lebensgefahr

Düsseldorf Ein Streit zwischen zwei Brüdern in Düsseldorf-Oberbilk ist dermaßen eskaliert, dass einer der beiden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Ein Streit zwischen zwei Brüdern in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Oberbilk ist dermaßen eskaliert, dass nun die Mordkommission wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Ein 23 Jahre alter Mann hatte seinen 33-jährigen Bruder am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr so massiv verletzt, dass Lebensgefahr bestand und er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.