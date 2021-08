Streit in Düsseldorf-Flingern : Obdachloser am B8-Center mit Messer lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf Ein Streit zwischen zwei Männern am B8-Center in Düsseldorf-Flingern ist dermaßen eskaliert, dass einer der Beteiligten mit schweren Verletzungen im Krankenhaus notoperiert werden musste.

Wegen eines versuchten Tötungsdelikts am B8-Center in Flingern-Süd ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft. Ein Streit unter zwei Wohnungslosen war am Samstagnachmittag derart eskaliert, dass ein Mann anschließend in einem Krankenhaus mit einer lebensgefährlichen Stichverletzung notoperiert werden musste. Der flüchtige Tatverdächtige konnte am Sonntagnachmittag festgenommen werden.