Radeln und CO2 sparen für die Umwelt : „Klimawette“ macht Station in Leverkusen

Oberbürgermeister Uwe Richrath (r.) begrüßt Michael Bilharz von der „Klimawette“. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Die bundesweite CO2-Sparaktion „Die Klimawette“ hat am Dienstag vor dem Rathaus Station gemacht. Oberbürgermeister Uwe Richrath begrüßte die Vertreter der Aktion.

Initiator Michael Bilharz vom Verein „3 fürs Klima“ radelt derzeit mit Lastenrad und einer Tonne CO 2 unter dem Motto „Kickt die Tonne“ über 6000 Kilometer in 100 Tagen quer durch Deutschland. Die Klimawette zeigt spielerisch auf, wie jeder einfach einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz leisten und die nächste Tonne CO 2 einsparen kann. Schirmherr der Klimawette ist der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner.

Die Klimawette will bis zur nächsten Weltklimakonferenz in Glasgow Anfang November eine Million Menschen gewinnen, die zusammen eine Million Tonnen CO 2 einsparen. Heruntergerechnet auf die Einwohnerzahl von Leverkusen entspricht dies 2456 Tonnen CO2. „Das ist zu schaffen und wäre gleichzeitig ein beeindruckendes Zeichen für den Klimaschutz“, ist sich Michael Bilharz sicher.

Mitmachen geht einfach über die Website www.dieklimawette.de auf zwei Wegen.

Zum einen kann man selbst CO 2 einsparen und für die Klimawette erfassen. Aus einer Liste von 20 Vorschlägen kann man hierzu seinen eigenen Vorsatz für den Klima-Sommer heraussuchen: vom LED-Lampentausch über den fleischfreien Monat oder den autofreien Arbeitsweg bis hin zum solaren „Balkonkraftwerk“. Zum anderen kann man konkrete Klimaschutzprojekte von gemeinnützigen Kompensationsdienstleistern durch eine Spende möglich machen und damit tonnenweise CO 2 vermeiden. Zur Auswahl stehen Solar- und Effizienzprojekte ebenso wie Aufforstungs- und Pflanzenkohle-Projekte. Bilharz macht mit seinem Lastenrad in 200 Städten Station, um die Klimawette vorzustellen und zum Mitmachen zu motivieren.

Die Klimawette fordert Leverkusen auf, eine eigene Klimawette auszurufen und bis November 2456 Tonnen CO 2 einzusparen. Aachen, Haan, Potsdam und Backnang sind schon dabei.

