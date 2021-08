Rettungshubschrauber im Einsatz : Unfall mit zwei Schwerverletzten in Sevelen

Bei dem Unfall sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Foto: Guido Schulmann

Sevelen Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen ist ein 47 Jahre alter Mann aus Kamp-Lintfort so schwer verletzt worden, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden musste.

Zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten kam es am Freitagmorgen gegen 10.25 Uhr an der Kreuzung Hoerstgener Straße/Letmansdyck.

Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 84-Jähriger Rheurdter von dem Letmannsdyck nach links auf die Hoerstgener Straße in Richtung Sevelen abbiegen, als es auf der Hoerstgener Straße zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Renault eines 47-jährigen Kamp-Lintforters kam.

Der Fahrer des Renault Captur war auf der Hoerstgener Straße in Richtung Hoerstgen unterwegs, als er dem Mercedes nicht mehr ausweichen konnte und gegen die linke Seite des Vito prallte.

Vor einem Baum auf der gegenüberliegenden Straßenseite kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen. Der 47-jährige Fahrer verletzte sich so schwer, dass ein Rettungshubschrauber aus Köln angefordert wurde, berichtet Bernd Manders, Pressesprecher der Issumer Feuerwehr.

Die war mit 14 Einsatzkräften und drei Einsatzfahrzeugen vor Ort. Es wurde hydraulisches Rettungsgerät eingesetzt, um das Auto zu öffnen und den Verletzten anschließend mit dem Spineboard so schonend wie möglich transportieren zu können.

Der 47-Jährige wurde mittels Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, der 84-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, teilt die Polizei mit.