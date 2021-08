Forstverwalter Ralf Pilgram an der kerngesunden jungen Buche, an der sich jemand offenbar mit einer Axt zu schaffen gemacht hat. Es ist der zweite gesunde Baum, der innerhalb von zwei Wochen im Bürgerbusch so malträtiert wurde. Und das wieder an einem stark frequentierten Weg in dem Naherholungsgebiet. Foto: Miserius, Uwe (umi)