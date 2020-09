Corona aktuell : Weniger Infizierte, Museumsshop öffnet wieder

Leverkusen Die Stadtverwaltung meldet für Dienstag 23 akut Infizierte, das sind neun weniger als am Vortag. Das Klinikum Leverkusen behandelt aktuell fünf COVID-19-Fälle, zwei Patienten werden intensivmedizinisch betreut, keiner der Patienten kommt aus Leverkusen.

Museumsshop Nach langer coronabedingter Abwesenheit öffnet der Museumsshop wieder – am Sonntag, 20. September, um 11 Uhr. Die ehrenamtlichen Damen, die den Shop zugunsten des Museums seit über 15 Jahren betreiben, halten ein umfangreiches und frisches Sortiment an vielfältigen Artikeln bereit. „Wir haben einige attraktive Preissenkungen vorgenommen und gewähren zur Wiedereröffnung zehn Tage lang einen Begrüßungsrabatt von zehn Prozent“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Mit unserem Hygienekonzept bemühen wir uns verantwortungsbewusst um Ihre und unsere Gesundheit.“ Die Museumskasse befindet sich dann auch wieder im Shop, direkt am Eingang in den Schlosshof rechts.